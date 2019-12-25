Путин обсудил с премьером Японии совместную работу по созданию вакцины от COVID-19

Президент России Владимир Путин обсудил с премьером Японии Ёсихидэ Сугой совместную работу по созданию вакцины от COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.
Обсуждены перспективы взаимодействия в области медицины, включая создание вакцин против коронавируса.
цитата из сообщения пресс-службы Кремля
Стороны договорились о продолжении контактов на высшем уровне по мере нормализации эпидемиологической ситуации.
Ранее в Кремле прокомментировали встречу Меркель с Навальным.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все