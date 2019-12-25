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Путин обсудил с премьером Японии совместную работу по созданию вакцины от COVID-19
Сегодня, 15:57
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matveyvn

Путин обсудил с премьером Японии совместную работу по созданию вакцины от COVID-19

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Стороны договорились о продолжении контактов на высшем уровне по мере нормализации эпидемиологической ситуации.

Президент России Владимир Путин обсудил с премьером Японии Ёсихидэ Сугой совместную работу по созданию вакцины от COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Обсуждены перспективы взаимодействия в области медицины, включая создание вакцин против коронавируса.

цитата из сообщения пресс-службы Кремля

Стороны договорились о продолжении контактов на высшем уровне по мере нормализации эпидемиологической ситуации.

Ранее в Кремле прокомментировали встречу Меркель с Навальным.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, путин, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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