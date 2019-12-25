Путин обсудил с премьером Японии совместную работу по созданию вакцины от COVID-19

Стороны договорились о продолжении контактов на высшем уровне по мере нормализации эпидемиологической ситуации.

Президент России Владимир Путин обсудил с премьером Японии Ёсихидэ Сугой совместную работу по созданию вакцины от COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Обсуждены перспективы взаимодействия в области медицины, включая создание вакцин против коронавируса. цитата из сообщения пресс-службы Кремля

Стороны договорились о продолжении контактов на высшем уровне по мере нормализации эпидемиологической ситуации.

Ранее в Кремле прокомментировали встречу Меркель с Навальным.

Фото: pixabay.com