В Кремле прокомментировали встречу Меркель с Навальным

Меркель встречается далеко не с каждым россиянином, который проходит лечение в ФРГ.

В Кремле прокомментировали встречу канцлера Германии Ангелы Меркель с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным в клинике "Шарите", в которой он проходил лечение.

Пресс-секретарь президента России рассказал, что канцлер встретилась с бывшим пациентом клиники, чтобы высказать ему поддержку или пожелать ему выздоровления.

Журналисты отметили, что Меркель встречается далеко не с каждым россиянином, который проходит лечение в ФРГ. Песков признал это и подчеркнул, что в условиях пандемии коронавируса здоровье каждого гражданина России является приоритетом.

Также чиновник ответил, что президент России Владимир Путин не передавал президенту Франции новой информации по инциденту с Навальным, потому что "её просто не может быть".

Ранее мы писали, что Макрон потребовал от России объяснений по делу Навального.

Фото: Instagram / navalny