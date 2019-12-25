В 2020 году программа обмена приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Япония решила приостановить безвизовые поездки для жителей Курил. Об этом сообщили журналисты местного агентства Kyodo. Специалисты объяснили, что до конца 2020 года граждане страны не смогут без визы въехать на территорию островов в рамках обмена между японскими префектурами и южной частью Курильских островов РФ.

Чиновники отметили, что все запланированные мероприятия приостановлены. В текущем году ожидалось около девяти подобных поездок. Однако планы Японии изменила коронавирусная пандемия. Начало безвизового обмена было отложено еще в апреле.

Напомним, что программа обмена между РФ и Японией действует с 1992 года. Основанием для поездок является межправительственная договоренность об улучшении взаимопонимания народов. Такие поездки ежегодно согласовываются с мая по октябрь. С начала работы программы на японских островах побывало более 8 тысяч жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан. В ответ южную часть Курил посетили свыше 18 тысяч японцев.

Японию разозлило открытие центра МЧС на Курилах.