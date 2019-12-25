Госдума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму

За нарушение территориальной целостности страны предусмотрено от шести до десяти лет лишения свободы.

Государственная дума РФ приняла закон о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму.

Авторами законопроекта выступают депутат, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что любые призывы отделить от РФ регион или его часть считаются неприемлемыми и будут строго пресекаться.

По законопроекту экстремизмом признаётся не только нарушение целостности территории России, но и отчуждение её части. Отмечается, что за призыв отдать в состав других государства пограничные территории — такие как Крым, Калининград, Курилы — может грозить штраф в размере до 300 тысяч рублей. Также за подобное нарушение может грозить лишение свободы сроком до четырех лет.

За нарушение территориальной целостности страны предусмотрено от шести до десяти лет лишения свободы.

Ранее Госдума приняла закон о цифровых финансовых активах.

Видео: kremlin.ru