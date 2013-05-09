Япония: особый налоговый режим на Курилах противоречит позиции Токио

В МИД Токио прокомментировали заявление Путина о введении налоговых послаблений в регионе.

В Японии заявили о том, что особый налоговый режим на Курилах противоречит позиции Токио. На пресс-конференции глава внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги объяснил, что страна и далее будет вести конструктивные консультации с Москвой по вопросу организации совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах, а также решения проблемы с мирным договором.

Мы условились, что совместная экономическая деятельность (не должна ущемлять юридические позиции обеих стран. Мы также намерены продвигать создание атмосферы для подписания мирного договора. Тосимицу Мотэги, глава МИД Японии

Чиновник таким образом отреагировал на заявление российского президента Владимира Путина о том, что на Курильских островах РФ создает беспрецедентный набор льгот и стимулов для бизнес-индустрии. В частности, речь идет об освобождении от уплаты основных налогов на прибыль, имущество, земельного и транспортного налога на протяжении 10 лет, введение административных и таможенных льгот. Режимом смогут воспользоваться не только отечественные, но и зарубежные инвесторы.

Yahoo News Japan: Японии придется начать войну с Россией ради возвращения Курил.

Фото: Pixabay.com