Читатели портала призвали Токио сменить дипломатию по вопросу возвращения №северных территорий".

Читатели Yahoo News Japan: Японии придется начать войну с Россией ради возвращения Курилов. Такое мнение пользователи портала высказали после размещена на нем статьи, посвященной высказыванию Сергея Лаврова о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Глава МИД РФ выступил против такой инициативы Токио. Он считает, что работа предполагается по отличной от российской юридической системы, что запрещено Конституцией РФ. В Японии многие читатели сошлись во мнении, что государству пора менять стратегию по возвращению в состав "северных территорий".

Япония должна перестроить свою дипломатию, исходя из того, что Курилы не будут возвращены или, по крайней мере, что Россия не намерена этого делать. читатель портала Yahoo News Japan

Он добавил, что Москва ни при каком раскладе не откажется от Курильских островов, поэтому попытки Токио решить ситуацию не имеют смысла. Пользователь с ником Ksa уточнил, что Токио следует "остыть" и переосмыслить сложившуюся обстановку, так как дипломатия терпит поражение в вопросе Курил.

Путин заявил о гарантиях неразмещения ракет США на территории Японии.

Фото: Pixabay.com