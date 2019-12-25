В Yahoo News Japan оценили проект по хранению СПГ на Курильских островах.

Японцев возмутила газификация Южных Курил. Об этом сообщили читатели информационного портала Yahoo News Japan. В статье упоминалась программа по обеспечению газом территории. В рамках проекта правительство Сахалинской области создаст терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ). Чиновники уточнили, что острова Кунашир и Итуруп будут газифицированы в 2023 году.

На данном этапе Японии нужно осуществлять экономические санкции против покусившихся на ее территорию Китая, России и Южной Кореи. Япония должна укреплять свою экономику и армию. пользователь с ником qqa

Yus призвал Токио больше "не отделываться" от России, которая проявляет все больше активности и заявляет о своем контроле над островами, которые японцы считают своими северными территориями. Он призвал принять санкционные меры.Oxd заметил, что никаких островов Япония назад уже не получит, если не изменит подходы по выстраиванию взаимоотношений с Москвой. Он надеется, что экономическое сотрудничество с РФ будет вестись только на выгодных для местного бизнеса условиях, а все остальные проекты он призвал остановить. Японец также не исключил и отказа от идеи подписать мирный договор с Россией.

Разве еще со времен Абэ не было ясно, что ничего мы с нашими "северными островами" не добьемся? Ведь Россия нам ясно на это указывала. комментарий пользователя oka

В Японии пожаловались на активность российских военных на Курилах.

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