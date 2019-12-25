Пользователи японских СМИ оценили заявление Путина об отношениях с Токио.

"Забудем о Курилах": японцы оценили слова Путина об отношениях с Токио. Комментарии местных жителей опубликованы в таких СМИ как Sankei Shimbun, Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun. Представители телерадиокорпорации NHK и агентства Kyodo разместили на своих ресурсах материалы, посвященные заявлению российского президента о развитии отношений между Москвой и Токио. Глава РФ указал на то, что Кремль не будет совершать действия, которые противоречат Конституции страны. Многие японские издания сделали акцент, что политик намекнул на то, что Россия не пойдет на передачу Южных Курил.

Успокойтесь! При Путине никакие острова нам не вернутся! Хватит верить фальшивым улыбкам русских! В случае развития с ними экономических связей нужно в первую очередь думать о стратегии! пользователь yam

Пользователь intothe призвал соотечественников забыть о возвращении "северных островов", а также об островах Такэсима, которые являются спорной территорией с Южной Кореей. Пользователь kat уверен, что Владимиру Путину приходится защищать национальные интересы собственного государства и Конституцию, так как это его обязанность как президента. Он призвал Японию прекратить оказывать экономическую поддержку Москве и показывать России свою "униженную политику".

Пользователь ult считает, что Россия последовательно и упорно ведет линию в отношении Курил, которая даже не намекает на возврат островов. При этом он подчеркнул, что японская пресса регулярно упоминает о возврате" северных территорий" в качестве условия подписания мирного соглашения. Японец призвал Токио трезво оценить обстановку.

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