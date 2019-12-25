Пользователи Yahoo News Japan оценили размещение российской инфраструктуры на "северных территориях".

Японцы оценили новые военные объекты на Курилах. В комментариях к публикации портала Yahoo News Japan местные жители высказались по поводу размещения на островных территориях 51 военного объекта России. В СМИ уточнили со ссылкой на заявление замминистра обороны Тимура Иванова, что 25 объектов уже введены в эксплуатацию. Среди них - несколько общежитий для военнослужащих. Все здания сейсмостойкие. Они могут вынести землетрясение с магнитудой до девяти баллов по шкале Рихтера.

Японский читатель с ником mhn считает, что размещение российских военных объектов является следствием "мягкотелой политики Абэ". Он призвал Токио потребовать от Москвы возвращения территорий Курильских островов и южной части Сахалина.

У меня вообще возникает сомнение, на самом ли деле японское правительство хочет возвращения "северных территорий? пользователь mhn

Пользователь K-POP-fan напомнил, что ранее правительство говорило о том, что северный территории являются суверенной землей Японии, но сейчас чиновники упоминают об этом все меньше. Пользователь Yas призвал усилить национальную оборону на острове Хоккайдо.

Как и с Китаем, с Россией шутки плохи. Мы им посылаем собачек "акита-ину", мы стараемся выстроить с ними дружеские отношения, но ничего не получается...Если мы не проснемся от своего пацифизма, то Япония пропадет! пользователь с ником Yas

Японец с ником 08uk считает, что Токио следует забыть о "северных территориях", так как они никогда не вернутся в состав государства.

Курильские острова защитят "ракетные" танки Т-72Б3.

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