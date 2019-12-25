В регион для защиты территории прибыли российские Т-80БВ.

Японцы испугались из-за российских танков на Курилах. Об этом сообщили журналисты местного издания Kyodo News. Читатели информационного портала оценили размещение российское боевой техники на территории островов, которые в Токио считают своими. Ранее в СМИ был опубликован материал о том, что Восточный военный округ РФ стянул на Курильские острова Т-80БВ. Эти боевые машины сменят уже находящиеся на дежурстве Т-72Б.

О совместной хоздеятельности не может быть и речи. В ближайшее время Китай может напасть на Окинаву, а Россия — на Хоккайдо, поэтому необходимо готовиться, включая возможность получения ядерного оружия. Если не изменить мирную Конституцию, Япония исчезнет. пользователь с ником F

То заявил, что Россия не может отдать Японии Курильские острова, так как из-за этого страна лишится выхода к Охотскому морю, в котором располагаются атомные подводные лодки. Также с точки зрения Москвы, после передачи Курил Токио, РФ будет открыта для противников со стороны Камчатки. Японец полагает, что именно поэтому Кремль будет бороться за контроль над островами до последнего. Пользователь портала призвал местные власти вернуть острова силовыми методами.

Токио Ike призвал военных Японии разместить на Хоккайдо ракетные подразделения и фортифицировать военных на Северном направлении.

Японию разозлило открытие центра МЧС на Курилах.

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