Якупов рассказал, почему он покинул СКА

Хоккеист провел в Петербурге два года.

Форвард "Витязя" Наиль Якупов в интервью изданию "Бизнес Online" рассказал о своем обмене из СКА.

По словам Якупова, об этом он узнал лично от вице-президента армейского клуба Романа Ротенберта. Ему сообщили, что в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) со следующего сезона вводят жесткий потолок зарплат, и армейцам не удалось сохранить игрока. Однако сам Якупов завил, что с ним никто не общался на тему сокращения зарплаты. Сам хоккеист был готов пойти на это.

Был немного шокирован, потому что никаких предпосылок для этого не было. В целом, конечно, жаль: Санкт-Петербург – отличный город, в СКА был замечательный коллектив. Ничего не поделаешь – нужно двигаться вперед. Меня обменяли, и я продолжаю готовиться к сезону, буду играть в хоккей и помогать команде. Наиль Якупов, нападающий "Витязя"

Напомним, Наиль Якупов перешел в СКА в июне 2018 года. В составе армейского клуба в рамках КХЛ нападающий провел 111 матчей и набрал 61 очков. 8 мая его обменяли в "Витязь".

Ранее стало известно, что СКА продлил контракт с нападающим Артемом Швецом-Роговым на два сезона.

Видео: YouTube / Хоккейный Клуб СКА, КХЛ