СКА продлил контракт со Швецом-Роговым на два сезона

Форвард играет за армейцев с осени 2019 года.

Нападающий СКА Артем Швец-Роговой заключил новый контракт с клубом. Об этом сообщает официальный сайт армейцев.

Соглашение рассчитано на два ближайших сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и будет действовать до 30 апреля 2022 года.

Напомним, Артем Швец-Роговой перешел в СКА из "Витязя" в октябре 2019 года в результате обмена. По итогам минувшего сезона КХЛ нападающий провел за армейцев 31 матч и набрал 7 очков.

Ранее стало известно, что СКА обменял Дмитрия Кагарлицкого в московское "Динамо".

Фото: ska.ru