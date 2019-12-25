СКА обменял Кагарлицкого в "Динамо"

Взамен петербургские армейцы получили трех хоккеистов юношеской сборной России.

Нападающий Дмитрий Кагарлицкий покинул СКА и вернулся в московское "Динамо". Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Вместо него в рамках обмена петербургский клуб получил права на трех хоккеистов юношеской сборной России – защитника Павла Минтюкова, а также форвардов Даниила Лазутина и Никиту Чибрикова. Все трое в составе национальной команде стали обладателями Мирового Кубка Вызова, который прошел в декабре прошлого года в Канаде.

Напомним, Дмитрий Кагарлицкий перешел в СКА из "Динамо" в июне 2019 года. По итогам минувшего регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нападающий провел 36 матчей и набрал 15 очков.

Ранее стало известно, что СКА продлил контракт с нападающим Владимиром Ткачевым на два сезона.

Фото: ska.ru