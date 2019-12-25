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СКА продлил контракт с Ткачевым на два сезона
Сегодня, 14:31
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d_s_sarkisov

СКА продлил контракт с Ткачевым на два сезона

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По итогам минувшего сезона КХЛ он набрал 48 очков.

Нападающий СКА Владимир Ткачев заключил новый контракт с клубом. Об этом сообщает официальный сайт армейцев.

Соглашение рассчитано на два ближайших сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и будет действовать до 30 апреля 2020 года. 

Напомним, Владимир Ткачев перешел в СКА из "Салавата Юлаева" в июне 2019 года. По итогам минувшего сезона КХЛ нападающий провел за армейцев 59 матчей и набрал 48 очков. Ранее Ткачев играл за петербургский клуб в сезоне 2015/16.

Ранее стало известно, что СКА обменял Илью Каблукова и Максима Карпова в "Амур".

Фото: ska.ru

Теги: владимир ткачев, континентальная хоккейная лига, хк ска санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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