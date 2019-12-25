СКА продлил контракт с Ткачевым на два сезона

По итогам минувшего сезона КХЛ он набрал 48 очков.

Нападающий СКА Владимир Ткачев заключил новый контракт с клубом. Об этом сообщает официальный сайт армейцев.

Соглашение рассчитано на два ближайших сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и будет действовать до 30 апреля 2020 года.

Напомним, Владимир Ткачев перешел в СКА из "Салавата Юлаева" в июне 2019 года. По итогам минувшего сезона КХЛ нападающий провел за армейцев 59 матчей и набрал 48 очков. Ранее Ткачев играл за петербургский клуб в сезоне 2015/16.

Ранее стало известно, что СКА обменял Илью Каблукова и Максима Карпова в "Амур".

Фото: ska.ru