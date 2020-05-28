СКА обменял Каблукова и Карпова в "Амур"

Нападающие СКА Илья Каблуков и Максим Карпов покинули клуб. Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.
Армейцы обменяли двух хоккеистов в хабаровский "Амур", откуда в Петербург приедет форвард форвард Егор Спиридонов. Также СКА получил права на защитника Егора Замулу, играющего в системе "Филадалельфии Флайерз".
Илья Каблуков играл за СКА с 2014 года. В составе армейского клуба он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. Максим Карпов провел в Петербурге три года, начиная с сезона 2017/18.
Ранее мы писали, что СКА, "Амур" и "Металлург" готовят крупный обмен игроков.
Видео: YouTube / Хоккейный Клуб СКА, КХЛ
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