СКА обменял Каблукова и Карпова в "Амур"

Вместо них в Петербург приедет форвард Егор Спиридонов.

Нападающие СКА Илья Каблуков и Максим Карпов покинули клуб. Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.

Армейцы обменяли двух хоккеистов в хабаровский "Амур", откуда в Петербург приедет форвард форвард Егор Спиридонов. Также СКА получил права на защитника Егора Замулу, играющего в системе "Филадалельфии Флайерз".

Илья Каблуков играл за СКА с 2014 года. В составе армейского клуба он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. Максим Карпов провел в Петербурге три года, начиная с сезона 2017/18.

Ранее мы писали, что СКА, "Амур" и "Металлург" готовят крупный обмен игроков.

Видео: YouTube / Хоккейный Клуб СКА, КХЛ