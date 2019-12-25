СКА, "Амур" и "Металлург" готовят крупный обмен игроками

Петербургский клуб расстанется с тремя хоккеистами.

Как сообщает "Бизнес Online", три клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) готовят крупный обмен игроками.

"СКА" планирует расстаться с тремя нападающими. Илья Каблуков и Максим Карпов перейдут в хабаровский Амур, Сергей Плотников продолжит карьеру в магнитогорском "Металлурге". Петербургские армейцы, в свою очередь, получат права на защитника "Филадельфии Флайерз" Егора Замулу. Также в СКА перейдет нападающий "Металлурга" Егора Спиридонова.

Отмечается, что после этого "Амур" расторгнет контракты с Ильей Каблуковым и Максимом Карповым, после чего нападающие перейдут в "Авангард" и "Металлург" соответственно. Клуб из Хабаровска получит трех хоккеистов из Магнитогорска – защитника Савелия Ольшанского, а также форвардов Владимира Бутузова и Дениса Смирнова.

Ранее мы писали, что экс-нападающий СКА Ярно Коскиранта перешел в "СайПа".

Фото: ska.ru