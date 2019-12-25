Экс-нападающий СКА Коскиранта перешел в "СайПа"

Контракт с клубом рассчитан на три года.

"СайПа" объявил о переходе экс-нападающего СКА Ярно Коскиранта. До переезда в Россию хоккеист выступал за клуб из Финляндии с 2009 по 2012 год.

Коскиранта отказался продлевать соглашение с бывшей командой и покинул Петербург в связи с желанием вернуться домой. Он подписал контракт с "СайПа" сроком на три года.

Напомним, Ярно Коскиранта играл за СКА с 2015 по 2020 год. В составе петербургских армейцев нападающий стал обладателем Кубка Гагарина по итогам сезона 2016/17. На его счету 311 матчей и 144 очков.

Ранее стало известно, что СКА обменяет форварда Дмитрия Кагарлицкого в "Динамо".

Фото: ska.ru