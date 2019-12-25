СКА обменяет Кагарлицкого в "Динамо"

Как сообщает издание "Спорт-Экспресс", нападающий СКА Дмитрий Кагарлицкий может перейти в московское "Динамо".
Вместо него в рамках обмена петербургский клуб получит права на трех хоккеистов, которые играют за юношескую сборную России. Защитник Павел Минтюков, а также форварды Даниил Лазутин и Никита Чибриков планируют продолжить карьеру за океаном.
Напомним, Дмитрий Кагарлицкий перешел в СКА из "Динамо" в июне 2019 года. По итогам минувшего регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нападающий провел 36 матчей и набрал 15 очков. Его контракт со СКА был рассчитан на три года.
Ранее стало известно, что СКА продлил контракты с Антоном Бурдасовым и Лукасом Бенгтссоном.
Фото: ska.ru
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