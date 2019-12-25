СКА продлил контракт с Бурдасовым на два года

Нападающий СКА и сборной России по хоккею Антон Бурдасов заключил новый контракт с клубом. Об этом сообщил официальный сайт армейцев.
Новое соглашение рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года.
Напомним, Антон Бурдасов играл за СКА с 2012 по 2015 год. Нападающий завоевал Кубка Гагарина по итогам сезона 2014/15. После СКА Бурдасов выступал за "Авангард", ЦСКА и "Салават Юлаев", а в октябре 2019-го вернулся в Петербург. В общей сумме за армейцев хоккеист провел 221 игру и набрал 97 очков.
Ранее мы писали, что финский форвард Йоонас Кемппайнен продлил контракт со СКА на один год.
Фото: ska.ru
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