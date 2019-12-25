Кемппайнен продлил контракт со СКА на один год

Финский хоккеист играет за армейцев с 2019 года.

Нападающий СКА Йоонас Кемппайнен заключил новый контракт с клубом. Об этом сообщает официальный сайт армейцев.

Новое соглашение рассчитано до конца следующего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который станет для игрока вторым в составе петербургской команды.

Напомним, Йоонас Кемппайнен перешел в СКА из "Салавата Юлаева" в мае 2019 года. По итогам минувшего регулярного сезона КХЛ нападающий провел 56 игр и набрал 13 очков.

Ранее стало известно, что бывший форвард СКА Йори Летхетя перешел в московский "Спартак".

Фото: ska.ru