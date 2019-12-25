Экс-нападающий СКА Лехтеря перешел в "Спартак"

Он подписал контракт с красно-белыми сроком на один сезон.

Московский "Спартак" объявил о переходе бывшего хоккеиста петербургского СКА Йори Лехтеря.

Финский форвард подписал контракт с красно-белыми до конца апреля 2021 года. Отметим, что для Лехтеря это будет четвертый клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ранее он выступал за "Локомотив" из Ярославля и "Сибирь" из Новосибирска.

Напомним, Йори Лехтеря перешел в СКА из "Филадельфии Флайерз" в июне 2019 года. По итогам прошедшего регулярного сезона КХЛ финский форвард провел 51 матч и набрал 30 очков. 28 апреля Лехтеря и еще четверо хоккеистов СКА покинули клуб.

Ранее стало известно, что СКА обменял форварда Наиля Якупова в подольский "Витязь".

Фото: ska.ru