СКА обменял Якупова в "Витязь"

Вместо него армейцы получат двух нападающих.

Петербургский СКА и подольский "Визять" произвели обмен игроков. Об этом сообщила пресс-служба армейцев.

Форвард Наиль Якупов продолжит карьеру в "Витязе". Вместо него СКА получил права на Германа Рубцова. Прошлый сезон хоккеист провел в составе "Лихай Вэлли Фантомс", фарм-клубе "Филадельфии Флайерз". Также состав петербургской команды пополнит еще один нападающий, Павел Колтыгин.

Напомним, Наиль Якупов перешел в СКА в июне 2018 года. В составе армейского клуба в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) форвард провел 111 матчей и набрал 61 очков.

Ранее стало известно, что СКА продлил контракт с защитником Антоном Беловым.

Фото: ska.ru