СКА продлил контракт с Беловым на один сезон

Защитник играет за петербургских армейцев с 2014 года.

Защитник СКА и сборной России по хоккею Антон Белов заключил новый контракт с клубом. Об этом сообщает официальный сайт армейцев.

Новое соглашение рассчитано до конца следующего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который станет для игрока седьмым в составе петербургской команды.

Напомним, Антон Белов перешел в СКА из "Эдмонтона" в апреле 2014 года. В составе армейцев защитник стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. На его счету 326 матчей и 112 набранных очков.

Ранее стало известно, что в СКА перешел бывший защитник "Металлурга" Виктор Антипин.

Фото: ska.ru