Антипин перешел из "Металлурга" в СКА

СКА объявил о переходе защитника сборной России Виктора Антипина.
Хоккеист перешел в петербурский клуб на правах свободного агента. Он выступал в составе магнитогорского "Металлурга". Контракт с Антипиным рассчитан на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года.
Михаил Антипин отыграл в составе "Металлурга" семь сезонов и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. По итогам минувшего регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) защитник провел 60 матчей и набрал 19 очков.
Ранее мы писали, что в СКА перешли нападающие Эмиль Галимов и Богдан Якимов.
Фото: metallurg.ru
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