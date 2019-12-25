Антипин перешел из "Металлурга" в СКА

Контракт с защитником рассчитан на два сезона.

СКА объявил о переходе защитника сборной России Виктора Антипина.

Хоккеист перешел в петербурский клуб на правах свободного агента. Он выступал в составе магнитогорского "Металлурга". Контракт с Антипиным рассчитан на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года.

Михаил Антипин отыграл в составе "Металлурга" семь сезонов и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. По итогам минувшего регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) защитник провел 60 матчей и набрал 19 очков.

Ранее мы писали, что в СКА перешли нападающие Эмиль Галимов и Богдан Якимов.

Фото: metallurg.ru