Эмиль Галимов рассказал о переходе в СКА

Спортсмен испытывает позитивные эмоции и рад перейти в такой клуб.

Нападающий СКА Эмиль Галимов прокомментировал свой переход в петербургский клуб из "Ак Барса" в интервью sports.ru.

Самые позитивные эмоции испытываю. Приятно перейти в клуб с такими традициями. Цели у петербургской команды всегда самые высокие, хочется стать частью этой системы и вместе добиваться результатов поделился Галимов.

Хоккеист предполагает, что проблем со знакомством в клубе быть не должно, потому как он лично знаком со многими игроками. Коллеги Галимова много рассказывали о Северной столице и отмечали, что клубе созданы все условия для того, чтобы решать серьезные задачи.

Жду нового сезона, чтобы прочувствовать это на себе, чтобы выходить, играть и побеждать уже в составе СКА заключил форвард СКА.

Ранее мы писали, что Богдан Якимов перешел из "Северстали" в СКА.

Фото: "Хоккейный клуб СКА" / Вконтакте