Эмиль Галимов рассказал о переходе в СКА

Нападающий СКА Эмиль Галимов прокомментировал свой переход в петербургский клуб из "Ак Барса" в интервью sports.ru.
Самые позитивные эмоции испытываю. Приятно перейти в клуб с такими традициями. Цели у петербургской команды всегда самые высокие, хочется стать частью этой системы и вместе добиваться результатов
поделился Галимов.
Хоккеист предполагает, что проблем со знакомством в клубе быть не должно, потому как он лично знаком со многими игроками. Коллеги Галимова много рассказывали о Северной столице и отмечали, что клубе созданы все условия для того, чтобы решать серьезные задачи.
Жду нового сезона, чтобы прочувствовать это на себе, чтобы выходить, играть и побеждать уже в составе СКА
заключил форвард СКА.
Ранее мы писали, что Богдан Якимов перешел из "Северстали" в СКА.
Фото: "Хоккейный клуб СКА" / Вконтакте
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