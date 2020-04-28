Пятеро хоккеистов СКА покинули клуб

Двое из них продолжат карьеру в НХЛ.

Петербургский СКА на официальном сайте сообщил об уходе пятерых хоккеистов из команды. У хоккеистов истекли контракты с армейским клубом.

Нападающий Александр Барабанов продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ - прим.) в составе "Торонто Мэйпл Лифс". Другой экс-форвард СКА, Йори Лехтеря, близок к переходу в московский "Спартак". Защитник Артем Зуб в ближайшее время должен подписать контракт с "Оттавой Сенаторз". Также команду покинули защитник Андрей Зубарев и нападающий Ярно Коскиранта.

Хоккейный клуб СКА благодарит защитников Артема Зуба и Андрея Зубарева, а также нападающих Ярно Коскиранту, Александра Барабанова и Йори Лехтеря за игру и весомый вклад, который игроки внесли в развитие и победы команды. Пресс-служба ХК СКА

Отметим, все экс-хоккеисты СКА, кроме Йори Лехтеря, были обладателями Кубка Гагарина в сезоне 2016/17. Александр Барабанов, воспитанник петербургской команды, был также причастен к триумфу армейцев в сезоне 2014/15.

Напомним, КХЛ планирует начать новый сезон 2 сентября.

Видео: YouTube / Хоккейный Клуб СКА, Lysenkov TV, vlad pergler