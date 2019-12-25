Нападающий СКА Йори Лехтеря может перейти в "Спартак"

Как сообщает портал "Чемпионат.com", форвард петербургского СКА Йори Лехтеря покинет команду в межсезонье.
По слухам, финский хоккеист подпишет контракт с московским "Спартаком" сроком на один год. Также в услугах Лехтеря заинтересован еще один клуб из столицы, "Динамо".
Йори Лехтеря перешел в СКА из "Филадельфии Флайерз" в июне 2019 года. По итогам регулярного сезона КХЛ 2019/20 финский форвард провел 51 игру и набрал 30 очков.
Ранее стало известно, что СКА рассматривает вариант с обменом Наиля Якупова.
Фото: ska.ru
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