СКА рассматривает вариант с обменом Наиля Якупова

Нападающий играет в команде с 2018 года.

По информации портала "Чемпионат.com", петербургский СКА планирует обменять еще одного хоккеиста в межсезонье.

Форвард Наиль Якупов может покинуть команду. При этом его контракт со СКА рассчитан еще на два сезона. Причины, по которым клуб хочет обменять Якупова, не называются.

Напомним, Наиль Якупов пришел в СКА из "Колорадо Эвеланш" в июле 2018 года. В рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ - прим.) нападающий провел в составе петербургских армейцев 93 матча и набрал 53 очка.

Ранее стало известно, что в СКА может вернуться защитник Вячеслав Войнов.

Фото: ska.ru