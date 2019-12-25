СКА рассматривает вариант с обменом Наиля Якупова

По информации портала "Чемпионат.com", петербургский СКА планирует обменять еще одного хоккеиста в межсезонье.
Форвард Наиль Якупов может покинуть команду. При этом его контракт со СКА рассчитан еще на два сезона. Причины, по которым клуб хочет обменять Якупова, не называются.
Напомним, Наиль Якупов пришел в СКА из "Колорадо Эвеланш" в июле 2018 года. В рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ - прим.) нападающий провел в составе петербургских армейцев 93 матча и набрал 53 очка.
Ранее стало известно, что в СКА может вернуться защитник Вячеслав Войнов.
Фото: ska.ru
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