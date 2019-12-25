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Защитник Вячеслав Войнов может вернуться в СКА
Сегодня, 12:25
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Защитник Вячеслав Войнов может вернуться в СКА

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Он провел в петербургской команде три сезона и выиграл Кубок Гагарина.

Как сообщает портал "Бизнес Online", защитник "Авангарда" Вячеслав Войнов собирается сменить команду в следующем сезоне.

У хоккеиста истекает контракт с клубом из Омска. На него претендуют "Автомобилист" из Екатеринбурга, казанский "Ак Барс" и петербургский СКА. Сам Войнов желает вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ - прим.), в которой он выступал за "Лос-Анджелес Кингз" и завоевал два Кубка Стэнли.

Напомним, Вячеслав Войнов играл за СКА с 2015 по 2018 года. В составе петербургских армейцев защитник стал обладателем Кубка Гагарина по итогам сезона 2016/17.

Ранее стало известно, что СКА может обменять Илью Каблукова и Дмитрия Кагарлицкого.

Фото: ska.ru

Теги: вячеслав войнов, континентальная хоккейная лига, хк ска санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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