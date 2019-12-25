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СКА может обменять Илью Каблукова и Дмитрия Кагарлицкого
Сегодня, 9:50
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СКА может обменять Илью Каблукова и Дмитрия Кагарлицкого

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В клубе со следующего сезона хотят сделать ставку на молодых игроков.

По информации агентства "РИА Новости", руководство хоккейного СКА планирует обмен нескольких игроков. В их число входят  нападающие Илья Каблуков и Дмитрий Кагарлицкий.

"В "СКА делают ставку на молодых и "голодных", поэтому в настоящий момент клуб изучает варианты обмена ряда хоккеистов. В их число, к примеру, входят Илья Каблуков, Дмитрий Кагарлицкий", - сообщил источник.

Илья Каблуков выступает за СКА с 2014 года. В составе петербургских армейцев он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. Дмитрий Кагарлицкий играет в команде с лета 2019 года.

Напомним, СКА должен был встретиться в полуфинале Восточной конференции с "Йокеритом", но финский клуб в связи с эпидемией коронавируса отказался от дальнейшей борьбы за Кубок Гагарина. 25 марта КХЛ досрочно завершила сезон.

Ранее стало известно, что СКА продлил контракт с нападающим Евгением Кетовым на два года.

Фото: ska.ru

Теги: дмитрий кагарлицкий, илья каблуков, континентальная хоккейная лига, хк ска санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Спорт, Новости СПб, Хоккей,

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