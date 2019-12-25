СКА может обменять Илью Каблукова и Дмитрия Кагарлицкого

В клубе со следующего сезона хотят сделать ставку на молодых игроков.

По информации агентства "РИА Новости", руководство хоккейного СКА планирует обмен нескольких игроков. В их число входят нападающие Илья Каблуков и Дмитрий Кагарлицкий.

"В "СКА делают ставку на молодых и "голодных", поэтому в настоящий момент клуб изучает варианты обмена ряда хоккеистов. В их число, к примеру, входят Илья Каблуков, Дмитрий Кагарлицкий", - сообщил источник.

Илья Каблуков выступает за СКА с 2014 года. В составе петербургских армейцев он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. Дмитрий Кагарлицкий играет в команде с лета 2019 года.

Напомним, СКА должен был встретиться в полуфинале Восточной конференции с "Йокеритом", но финский клуб в связи с эпидемией коронавируса отказался от дальнейшей борьбы за Кубок Гагарина. 25 марта КХЛ досрочно завершила сезон.

Ранее стало известно, что СКА продлил контракт с нападающим Евгением Кетовым на два года.

Фото: ska.ru