Защитник СКА Артём Зуб переходит в НХЛ

Хоккеисту СКА 24 года.

Защитник СКА Артём Зуб согласился перейти в НХЛ. Об этом сообщило издание "The Athletic" со ссылкой на источник.

Теперь спортсмен будет играть за "Оттава Сенаторз". Ранее стало известно, что хоккеист еще не принял решение. Контракт со СКА истекает 30 апреля, планируется, что в первую неделю мая он заключит контракт с клубом НХЛ.

На данный момент сделка полностью не завершена, но, если Зуб откажется, это будет большим удивлением, передало издание.

Напомним, Артем Зуб играет в СКА с декабря 2016 года. В составе петербургских армейцев защитник стал обладателем Кубка Гагарина. По итогам регулярного сезона КХЛ 2019/20 Артем Зуб провел 57 игр и набрал 22 очка.

Фото: пресс-служба СКА