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Руководство "Оттавы Сенаторз" заявило, что защитник СКА Артем Зуб готов к переезду в НХЛ
Сегодня, 10:56
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d_s_sarkisov

Руководство "Оттавы Сенаторз" заявило, что защитник СКА Артем Зуб готов к переезду в НХЛ

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На данный момент хоккеист еще не принял решения о переходе.

Генеральный менеджер "Оттавы Сенаторз" Пьер Дорион рассказал о переговорах с защитником петербургского СКА Артемом Зубом.

"Мы уверены, что Артем Зуб готов к НХЛ. Он тот, кто может помочь "Оттаве " в ближайшем будущем. Однако он пока не принял решения, останется ли он в КХЛ или же переедет за океан. Нам остается просто ждать его решения", - приводит слова Дориона пресс-служба НХЛ в Twitter.

Напомним, Артем Зуб играет в СКА с декабря 2016 года. В составе петербургских армейцев защитник стал обладателем Кубка Гагарина. По итогам регулярного сезона КХЛ 2019/20 Артем Зуб провел 57 игр и набрал 22 очка.

Ранее мы писали об интересе "Оттавы" к Артему Зубу.

Фото: ska.ru

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Категории: Лента новостей, Спорт, Новости СПб, Хоккей,

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