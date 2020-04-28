КХЛ планирует начать новый сезон 2 сентября

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ - прим.) Алексей Морозов в интервью порталу РБК рассказал о планах на следующий сезон.
Планируем начать чемпионат 2 сентября, но, конечно, все зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в стране. Составление календаря нового сезона начнется после того, как будет утвержден состав участников. Раньше это происходило в марте. Сейчас из-за известных событий срок перенесен на май-июнь. У нас есть время принять взвешенное решение, которое будет вынесено на совет директоров.
Алексей Морозов, президент КХЛ
Напомним, 25 марта из-за эпидемии коронавируса руководство КХЛ приняло решение о досрочном завершении сезона 2019/20 на на стадии четвертьфинала Кубка Гагарина. Победителем регулярного чемпионата стал московский ЦСКА.
Ранее стало известно, что КХЛ отменила традиционную церемонию закрытия сезона.
Видео: YouTube / МХЛ, КХЛ, Lysenkov TV
Обсуждение ( 0 )