КХЛ планирует начать новый сезон 2 сентября

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ - прим.) Алексей Морозов в интервью порталу РБК рассказал о планах на следующий сезон.

Планируем начать чемпионат 2 сентября, но, конечно, все зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в стране. Составление календаря нового сезона начнется после того, как будет утвержден состав участников. Раньше это происходило в марте. Сейчас из-за известных событий срок перенесен на май-июнь. У нас есть время принять взвешенное решение, которое будет вынесено на совет директоров.

Алексей Морозов, президент КХЛ