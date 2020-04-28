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КХЛ планирует начать новый сезон 2 сентября

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Календарь будет составлен после того, как определится состав участников чемпионата.

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ - прим.) Алексей Морозов в интервью порталу РБК рассказал о планах на следующий сезон.

Планируем начать чемпионат 2 сентября, но, конечно, все зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в стране. Составление календаря нового сезона начнется после того, как будет утвержден состав участников. Раньше это происходило в марте. Сейчас из-за известных событий срок перенесен на май-июнь. У нас есть время принять взвешенное решение, которое будет вынесено на совет директоров.

Алексей Морозов, президент КХЛ

Напомним, 25 марта из-за эпидемии коронавируса руководство КХЛ приняло решение о досрочном завершении сезона 2019/20 на на стадии четвертьфинала Кубка Гагарина. Победителем регулярного чемпионата стал московский ЦСКА.

Ранее стало известно, что КХЛ отменила традиционную церемонию закрытия сезона.

Видео: YouTube / МХЛ, КХЛ, Lysenkov TV

Теги: алексей морозов, континентальная хоккейная лига, коронавирус
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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