КХЛ отменила церемонию закрытия сезона

Обладатели индивидуальных и командных призов будут названы в ближайшее время.

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ - прим.) опубликовала на официальном сайте новость об отмене традиционной церемонии закрытия сезона.

В заявлении сообщается, что из-за сложившейся ситуации в стране, вызванной эпидемией коронавируса, а также в связи с запретом проведения массовых мероприятий руководство лиги не сможет обеспечить безопасность здоровья участников церемонии. При этом все лауреаты индивидуальных и командных призов, которые определяются по итогам регулярного чемпионата, будут названы после утверждения их Советом директоров.

Президент КХЛ Александр Морозов сообщил, что "свои лауреаты у сезона есть". Призы будут отправлены в клубы, либо их вручат на первых матчах сезона 2020/21.

Напомним, 25 марта из-за эпидемии коронавируса КХЛ досрочно завершила сезон 2019/20.

Видео: YouTube / КХЛ