Бенгтссон продлил контракт со СКА на два года

Шведский хоккеист играет в петербургской команде с 2019 года.

Защитник СКА и сборной Швеции Лукас Бенгтссон заключил новый контракт с клубом. Об этом сообщил официальный сайт армейцев.

Новое соглашение с хоккеистом рассчитано на два года и продлится до конца сезона 2021/22.

Напомним, Лукас Бенгтссон перешел в СКА из шведского "Линчепинга" в мае 2019 года. По итогам минувшего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) защитник провел 30 игр и набрал 16 очков.

Ранее стало известно, что СКА продлил контракт с Антоном Бурдасовым на два года.

Фото: ska.ru