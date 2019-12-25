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Бенгтссон продлил контракт со СКА на два года
Сегодня, 10:39
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Бенгтссон продлил контракт со СКА на два года

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Шведский хоккеист играет в петербургской команде с 2019 года.

Защитник СКА и сборной Швеции Лукас Бенгтссон заключил новый контракт с клубом. Об этом сообщил официальный сайт армейцев.

Новое соглашение с хоккеистом рассчитано на два года и продлится до конца сезона 2021/22.

Напомним, Лукас Бенгтссон перешел в СКА из шведского "Линчепинга" в мае 2019 года. По итогам минувшего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) защитник провел 30 игр и набрал 16 очков.

Ранее стало известно, что СКА продлил контракт с Антоном Бурдасовым на два года.

Фото: ska.ru

Теги: континентальная хоккейная лига, лукас бенгтссон, хк ска санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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