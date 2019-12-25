Xiaomi представила умные очки

Китайская компания раскрыла характеристики гаджета в проморолике.

Китайская компания-производитель электроники Xiaomi презентовала на официальном канале на YouTube cвою технологическую новинку, которая будет обладать некоторыми функциями современных мобильных устройств. В видеопрезентации, подготовленной разработчиками проекта, говорится о том, что гаджет будет иметь дисплей MicroLED с диагональю в 0,13 дюйма (порядка 3,3 миллиметра). В видео упоминается о том, что экран "меньше, чем рисовое зернышко". За счет высокотехнологичных линз глазам пользователя откроется более широкая перспектива.

Звонки, просмотр оповещений, навигация, камера - все это объединено в одном экземпляре очков. проморолик компании

Также умные очки оборудованы технологией дополненной реальности. За счет этого приспособление способно переводить текст с иностранного языка. Информации о дате выхода умных очков в проморолике нет. Также неизвестна их стоимость.

Напомним, что американская компания Facebook недавно также представила новую линейку умных очков. Гаджеты создавались совместно с EssilorLuxottica и Ray-Ban.

Фото и видео: YouTube / Xiaomi