Facebook представила умные очки Ray-Ban Stories

Их стоимость оценивается в 299 долларов.

Компания Facebook совместно с брендом Ray-Ban представила умные очки Ray-Ban Stories.

Новый гаджет оснащен двумя камерами на 5 Мп каждая. Они встроены в оправу рядом с линзами. В основу очков таже добавили миниатюрные динамики и микрофоны для поддержки голосовых команд. В качестве процессора используется чип от Snapdragon. Для работы с умными очками предусмотрено приложение Facebook View, которое поддерживают устройства на iOS и Android.

Ray-Ban Stories выйдет в продажу 9 сентября по цене 299 долларов. Их можно будет приобрести в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Италии и Австралии.

Ранее Xiaomi представила новый смартфон Redmi 10 Prime.

Видео: YouTube / Ray-Ban Films