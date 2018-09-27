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Xiaomi представила новый смартфон Redmi 10 Prime
Сегодня, 16:03
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Xiaomi представила новый смартфон Redmi 10 Prime

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Смартфон оснащен камерой с четырьмя сенсорами с разрешением 50, 8, 2 и 2 мегапикселя.

Компания Xiaomi представила новый среднебюджетный смартфон Redmi 10 Prime. Он оснащен 6,5-дюймовым экраном с разрешением FullHD+, а также 8-мегапиксельной фронтальной камерой и процессором MediaTek Helio G88.

Оперативная память смартфона составляет 4 или 6Гб, а оперативная память – 64 или 128 Гб.

Смартфон оснащается основной камерой с четырьмя сенсорами с разрешением 50, 8, 2 и 2 мегапикселя.

Ранее мы писали, что пользователи вновь пожаловались на сбой в работе "ВКонтакте". 

Фото: YouTube/Redmi India 

Теги: xiaomi redmi 10 prime, новый смартфон
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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