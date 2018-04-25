Xiaomi представил новый смартфон Mi 6X с двойной камерой

Сегодня, 25 апреля, Xiaomi представил официально новый стильный безрамочный смартфон с двойной камерой.

Сегодня, 25 апреля, состоялась официальная премьера нового смартофна от крупного производителя Хaomi Mi 6X.

Новый смартфон обладает довольно большим безрамочным дисплеем. Спереди размещен 5,99-дюймовый экран с разрешением 2160 на 1080, который занимает практически всю поверхность передней части гаджета. В качестве процессора производитель использовал 8-ядерный чипсет Snapdragon 660. В продажу поступят две модели с 4 и 6 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами основной памяти.

Главная изюминка модели - это двойная камера, которая должна удовлетворить самых требовательных любителей качественных снимков со смартфонов. Основной датчик камеры — Sony IMX486 (12 МП), дополненный объективом с диафрагмой F/1.75, а дополнительным сенсором выступает Sony IMX376 (20 МП).

Цена базовой модели составляет 253 доллара. Новый смартфон Хaomi Mi 6X удивляет прекрасным сочетанием цены и качества.

Видео: YouTube/Gadget View