В ведомстве объяснили, что соцсеть нарушала законы страны.

Роскомнадзор принял решение о блокировке соцсети Facebook (Meta Platforms) на территории России. Такая информация приводится на официальном сайте надзорного отечественного регулятора. Специалисты объяснили пользователям о том, что меры воздействия на онлайн-ресурс приняты в соответствии с ограничением доступа к российским СМИ. С октября 2020 года в ведомстве зафиксировали порядка 26 аналогичных случаев. За последнее время Запад ограничил доступ к аккаунтам телеканала, "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", Sputnik, Russia Today, а также "Лента.ру" и "Газета.ру".

В РНК уточнили, что отметили, что подобные ограничения со стороны соцсетей запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ".

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Фото: Pixabay.com.