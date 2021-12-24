Радиостанцию и сайт "Эха Москвы" ликвидируют по решению совета директоров

Станция работала с 1990-го года.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил о ликвидации радиостанции и сайта. Такое решение принял 3 марта совет директоров "Эха".

Большинством голосов Совета Директоров Эха Москвы принято решение о ликвидации радиоканала и сайта Эхо Москвы. РКН [Роскомнадзор] потребовал от Google удалить приложение "Эха Москвы". написал Алексей Венедиктов в Telegram.

1 марта радиостанцию отключили от эфира. Роскомнадзор заблокировал ее по требованию Генпрокуратуры. Там считают, что на радиостанции распространяли ложную информацию о проведении военной спецоперации на Украине.

Главный редактор "Эха Петербурга" Валерий Нечай заявил в своем Telegram о том, что все эфиры останутся на YouTube.

Радиостанция "Эхо Москвы" вышла в эфир в 1990 году. Контрольный пакет акций принадлежит "Газпром Медиа Холдингу".

Фото: ВКонтакте / Общественный штаб. Трансляция - Москва 2021