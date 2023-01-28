Meta* случайно допустила утечку новых умных очков с браслетом для управления

Устройство создавалось совместно с брендом Ray-Ban.

Американская технологическая компания Meta* (* - признана на территории России экстремистской и террористическое организацией, ее деятельность запрещена) случайно опубликовала, а затем удалила ролик, демонстрирующий новую модель умных-очков Ray-Ban с дисплеем и браслетом-контроллером. Такое сообщение сделали журналисты из иностранного издания UploadVR. В СМИ отметили, что разработчики случайно опубликовала в интернете а затем удалили презентационное видео, демонстрирующий зрителям новую модель смарт-очков. Известно, что в кадре демонстрировались новые облегающие смарт-очки Oakley "Sphaera" с камерой на переносице. Предполагается, что производитель непреднамеренно раскрыл две свои крупнейшие новинки перед официальным мероприятием Connect, которое запланировано на текущей неделе.

В видеоролике присутствовал брендинг "Meta* | Ray-Ban" и "Display". Эксперты полагают, что это говорит о возможном названии новинки - Meta* Ray-Ban Display. Согласно короткому фрагменту, опубликованному позже авторами издания UploadVR, сам дисплей расположен в правой линзе очков. В ролике было представлено как именно пользователь будет задавать вопросы искусственному интеллекту Meta* AI, как он сможет просматривать карту для навигации, переводить надписи или использовать руку с браслетом для "написания" ответа другому пользователю в чате.

Фото и видео: UploadVR, Meta*