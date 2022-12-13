Белый дом заявил, что считает восстановление Meta* аккаунтов Трампа частным вопросом

Карин Жан-Пьер рассказала о решении соцсетей вернуть аккаунты экс-лидера Белого дома.

Белый дом заявил, что считает восстановление Meta-аккаунтов бывшего американского президента Дональда Трампа частным вопросом, так как решения принимают коммерческие онлайн-платформы. Соответствующее заявление официальный представитель администрации при президенте Дональде Трампе Карин Жан-Пьер сделала в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне.

Мы не станем комментировать ситуацию с конкретной учетной записью в Twitter или учетными записями в социальных сетях. Решения по этому поводу очевидным образом принимают независимые платформы. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Чиновники надеются, что компания сможет удостовериться в том, что ее платформы не используются для разжигания насилия. Ранее президент Meta по глобальным вопросам Ник Клегг сообщил прессе, что платформа в ближайшие несколько недель восстановит аккаунты Дональда Трампа. До этого телекомпания NBC информировала зрителей о том, что Дональд Трамп собирается вернуться в Facebook и Twitter в преддверии президентских выборов, которые запланированы США в 2024 году.

* - Напомним, что корпорация Meta ("Мета"), а также Facebook и Instagram признаны на территории России запрещенными террористическими и экстремистскими организациями.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television