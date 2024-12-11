Цукерберг: администрация Байдена требовала от Meta* удалять публикации о COVID-19

Марк Цукерберг сообщил о давлении Белого дома на руководство соцсетей.

Представители американской администрации при президенте Джо Байдене связывались с Meta* (признана на территории России террористической и экстремистской организацией, ее деятельность запрещена) и в грубой форме требовали удаления определенных материалов в социальных сетях. В частности, речь идет о контенте, связанном с пандемией COVID-19. Соответствующее заявление сделал генеральный директор компании Марк Цукерберг. Иностранный предприниматель выступил на подкасте местного комика и телеведущего Джо Рогана. Гость шоу уточнил, что звонки из Белого дома касались в том числе постов о побочных эффектах вакцин, а также сатирических материалов о коронавирусной инфекции.

Обычно люди из администрации Байдена звонили нашей команде и начинали кричать и сквернословить. В какой-то момент мы стали им отвечать: "Нет, мы не будем удалять те вещи, которые являются правдой. Это смешно". В ответ они говорили, что это надо убрать, а мы им заявляли, что не будем удалять юмор и сатиру... Марк Цукерберг, предприниматель

Напомним, что Марк Цукерберг заявил о своем намерении прекратить деятельность онайн-сервиса по проверке фактов и смягчить правила модерации контента на цифровых платформах.

Дуров рассказал, как Цукерберг пытался позаимствовать его идеи.

Фото и видео: YouTube / PowerfulJRE