Глава США оценил решение Марка Цукерберга по развитию цифровых платформ.

Американский президент Джо Байден указал на то, что отказ корпорации Meta (признана на территории России террористической и экстремистской организацией, ее деятельность запрещена) от проверки фактов противоречит американскому правосудию. Соответствующее заявление лидер Белого дома, уходящий с должности после инаугурации Дональда Трампа, сделал в ходе брифинга с местными СМИ в Вашингтоне. Иностранный политик прокомментировал в публичном пространстве изменение компанией своей политики в сфере модерации контента.

Саму идею уйти от проверки фактов <…> я нахожу просто противоречащей американскому правосудию и тому, как мы говорим друг о друге. Говорить правду важно. Джо Байден, глава США

Напомним, что генеральный директор Meta Марк Цукерберг рассказал общественности о своем намерении прекратить деятельность сервиса по проверке фактов и смягчить правила модерации материалов. Эксперт добавил, что это важно ради возвращения к истокам и сокращения ошибок, упрощения правил и восстановлению свобод выражения пользователей.

Байден отказался комментировать оценки разведсообщества о "гаванском синдроме".

Фото и видео: YouTube / The White House