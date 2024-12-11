Байден отказался комментировать оценки разведсообщества о "гаванском синдроме"

Глава США не нашел доказательств иностранного вмешательства.

Американский президент Джо Байден отказался публично комментировать оценки разведывательного сообщества о "гаванском синдроме" Соответствующее заявление лидер Белого дома, уходящий с должности после инаугурации Дональда Трампа, сделал в ходе брифинга с местными СМИ в Вашингтоне. Иностранный политик добавил, что на текущий момент ему не удалось получить полноценный отчет по теме.

Я пока не получил полноценного отчета по этому вопросу. Не буду это комментировать. Джо Байден, глава США

Этот вопрос про гаванский синдром журналисты задавали ему дважды, однако в первый раз президент начал говорить о недавних терактах в Новом Орлеане и Лас-Вегасе. В этом контексте политик указал, что правоохранительные органы не нашли следа террористической организации.

Байден не собирается исчезать из виду после ухода с поста президента.

Фото и видео: YouTube / The White House