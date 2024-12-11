Байден не собирается исчезать из виду после ухода с поста президента

Глава США раскрыл свои планы на будущее.

Американский президент Джо Байден, уходящий с должности из Белого дома после инаугурации Дональда Трампа, рпссказал о том, что не собирается исчезать из вида общественности. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в ходе брифинга с местными СМИ в Вашингтоне. Таким образом спикер ответил на вопрос о том, чем он планирует заниматься после того, как покинет администрацию.

Я не собираюсь исчезать из виду или из памяти. Джо Байден, глава США

Напомним, что прощальное обращение Джо Байдена к нации по результатам президентского срока запланировано 15 января. Оно станет традиционным выступлением, в котором политик подводит итог своей работе на посту главы государства. Позднее состоится торжественная инаугурация избранного президента Дональда Трампа, который 20 января станет 47-м президентом США.

Байден признал, что санкции против российского ТЭК навредят самим США.

Фото и видео: YouTube / The White House