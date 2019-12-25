В Петербурге адаптировали туристические маршруты для людей с ограниченными возможностями

Каждый маршрут включает три отдельных тура, разработанных с учетом специфики разных нозологий.

Два национальных туристических маршрута Санкт-Петербурга — "Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба" и "Санкт-Петербург. Новая география" — прошли полную адаптацию для людей с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата. Проект реализован Городским туристско-информационным бюро совместно с туроператорами. Об этом рассказала пресс-служба Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Каждый маршрут включает три отдельных тура, разработанных с учетом специфики разных нозологий. Экспертная группа с участием представителей Всероссийского общества инвалидов провела детальную проверку всех объектов — от гостиниц и музеев до транспорта и пунктов питания. Специалисты буквально "с рулеткой в руках" измеряли дверные проемы, проверяли пандусы и оценивали доступность инфраструктуры.

Особое внимание уделено комфорту путешественников:

– Специализированный транспорт с подъемниками для колясок

– Гостиницы с расширенными дверными проемами и поручнями

– Современные технологии (VR-очки, радиогиды)

– Адаптированные экскурсионные программы

Оба маршрута получили официальное подтверждение доступности от Экспертного совета Министерства экономического развития РФ. Петербург стал первым городом России, где внедрена система аттестации гидов, работающих на русском жестовом языке.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)