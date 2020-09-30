Walt Disney снимет приквел "Короля льва"

Режиссер фильма "Лунный свет" Барри Дженкинс снимет для Walt Disney Studios приквел "Короля льва" Джона Фавро. Об этом пишет издание Deadline.
Сюжет расскажет предысторию льва Муфасы, отца Симбы, мужа Сараби и брата Шрама. Сценарий для приквела напишет соавтор фильма 2019 года Джефф Натансон.
Когда начнется производство картины, пока не сообщается. О дате премьеры также ничего не известно.
Ремейк мультфильма "Король лев" 1994 года вышел в 2019 году и стал самым кассовым анимационным фильмом в истории. В мировом прокате фильм набрал 1 млрд 656 млн долларов при бюджете в 260 млн долларов.
Главный герой Симба разговаривает голосом Дональда Гловера, его возлюбленную Налу озвучила Бейонсе. В озвучке также приняли участие Джеймс Эрл Джонс (Муфаса), Сет Роген (Пумба), Билли Айкнер (Тимон) и другие знаменитости.
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Видео: YouTube / Disney Россия
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