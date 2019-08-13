Ремейк мультфильма 1994 года собрал в прокате более 1,3 млрд долларов.

Новый "Король Лев" стал самым кассовым анимационным фильмом в истории. Ремейк мультфильма 1994 года собрал в прокате более 1,3 млрд долларов и обогнал предыдущего рекордсмена этого сегмента — мультфильм "Холодное сердце" 2013 года выпуска (сборы более 1,2 млрд долларов). Об этом сообщает BoxOfficeMojo.

В настоящий момент новый "Король Лев" занимает 12-ю строчку в общем рейтинге самых кассовых фильмов. У анимационной картины есть все шансы войти в десятку лидеров.

Зрители и кинокритики отмечают, что новый мультик сделан настолько реалистично, что создается впечатление, что снимали настоящих животных. Такой эффект получился благодаря новаторским методам кинопроизводства.

В ремейке главный герой Симба разговаривает голосом Дональда Гловера, его возлюбленную Налу озвучила Бьенсе. Кроме того, зрители могут услышать голоса Джеймса Эрл Джонса (Муфаса), Сета Рогена (Пумба), Билли Айкнера (Тимон) и других.

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Видео: YouTube / Disney Россия